Рианна взбудоражила сеть сексуальным снимком в белье: фото

31-летняя барбадосская певица Рианна, которая в последнее время занимается дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty, ошеломила поклонников своим новым соблазнительным снимком с фотосессии для собственной коллекции.

Рианна появилась в объективе популярного фотографа Денниса Леопольда в новой коллекции собственного бельевого бренда Savage x Fenty.

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На фотографии певица смело позирует в золотом белье, которое соблазнительно подчеркнуло формы звезды. Ее образ дополнили блестящие чулки и босоножки на высоких каблуках.

"Поступление новой июньской коллекции @savagexfenty ожидается сегодня в полночь!" – заинтриговала поклонников в подписи Рианна.



Рианна / Instagram / @badgalriri

Второй образ получился не менее пикантным. Звезда позирует в соблазнительном кружевном белье неонового цвета, которое эффектно смотрится на Рианне. Завершили look лодочки на шпильках в тон.

Добавим, что Рианна часто появляется в рекламных кампаниях собственного бренда, привлекая к нему широкую аудиторию.