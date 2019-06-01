Рианна взбудоражила сеть сексуальным снимком в белье: фото

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Рианна
Рианна / Instagram / @badgalriri

31-летняя барбадосская певица Рианна, которая в последнее время занимается дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty, ошеломила поклонников своим новым соблазнительным снимком с фотосессии для собственной коллекции.

Рианна появилась в объективе популярного фотографа Денниса Леопольда в новой коллекции собственного бельевого бренда Savage x Fenty.

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На фотографии певица смело позирует в золотом белье, которое соблазнительно подчеркнуло формы звезды. Ее образ дополнили блестящие чулки и босоножки на высоких каблуках.

"Поступление новой июньской коллекции @savagexfenty ожидается сегодня в полночь!" – заинтриговала поклонников в подписи Рианна.

Ріанна
Рианна /  Instagram / @badgalriri

Второй образ получился не менее пикантным. Звезда позирует в соблазнительном кружевном белье неонового цвета, которое эффектно смотрится на Рианне. Завершили look лодочки на шпильках в тон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

Добавим, что Рианна часто появляется в рекламных кампаниях собственного бренда, привлекая к нему широкую аудиторию.

 

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Эротика Рианна
Источник: LifeStyle 24
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