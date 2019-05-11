Рианна запустит модный бренд совместно с Louis Vuitton: детали

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Рианна запустит модный бренд совместно с Louis Vuitton
Рианна запустит модный бренд совместно с Louis Vuitton / Фото из открытых источников

Популярная певица Рианна решила запустить собственный модный бренд совместно с французской Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH). Торговая марка будет называться Fenty (через настоящее имя Рианны – Робин Рианна Фенти).

Появится модный бренд осенью 2019 года, сообщила певица в соцсети Instagram.

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Fenty будет производить одежду, обувь и аксессуары.

В своем заявлении Рианна сказала, что ей предоставили уникальную возможность создать модный дом категории лакшери, без творческих ограничений.

Зато председатель и генеральный директор LVMH Бернард Арно, заверил, что Рианне окажут поддержку в создании команды и выделят ресурсы.

Каждый знает, что Рианна прекрасная певица, но, благодаря нашему партнерству в Fenty Beauty, я открыл для себя настоящего предпринимателя и руководителя, потрясающего лидера,
– добавил он.

Отметим, что это первый новый бренд от LVMH с 1987 года. А косметический бренд Рианны Fenty Beauty достиг почти 500 миллионов евро с продаж на конец 2018 года.

К тому же, Рианна, которая также занимается дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty, умеет удивить смелыми выходами на публику. Так, на свой день рождения певица надела зеленое неоновое платье на бретелях, которое дополнила яркой розовой помадой.

Вот несколько фото с ее яркими образами:

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Теги: Модные бренды Мода Новости LifeStyle Louis Vuitton Рианна LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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