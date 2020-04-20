Рианна засветила сексуальное тело в шелковом платье: пикантные фото

Американская поп-дива показала фигуру в откровенном наряде. Несмотря на то, что съемка была направлена на рекламу косметики, именно соблазнительное тело Рианны оказалось в центре внимания. Звезда позировала в обтягивающем шелковом платье кремового цвета, которое подчеркивало ее аппетитные формы.

Мировую славу Рианне принесла именно музыка, однако на протяжении последних трех лет певица поставила свою сценическую карьеру на паузу и решила уделить внимание развитию бьюти-индустрии. Она часто позирует для кампейнов личного косметического бренда Fenty Beauty. Новая реклама не стала исключением.

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Рианна самостоятельно представила бьюти-новинки – кремовые румяна и бронзер. Однако все внимание поклонников было приковано не к макияжу звезды, а к ее пленительному телу. Для съемки она выбрала лаконичное платье кремового цвета, которое элегантно дополняло ее внешность. Однако с такими формами не может сравниться ни одна косметическая новинка.

Певица позировала в шелковом наряде без лямок, которое соблазнительно прилегало к ее фигуре. Платье позволило Рианне засветить татуировки под правой рукой, хрупкие изгибы талии и пышные ягодицы. Однако главным акцентом все же стало именно декольте звезды, которое она едва удержала из-за глубокого выреза. Следует отметить, что знаменитость не забыла и о многочисленных украшениях – золотые браслеты, серьги, цепочки и кольца. Горячая брюнетка уложила волосы легкими локонами.



Рианна позировала в сексуальном шелковом платье / Instagram / @badgalriri



​Рианна позировала в сексуальном шелковом платье / Instagram / @badgalriri