Рианну поймали на тайном свидании с экс-бойфрендом: фото

Известную певицу Рианну папарацци сфотографировали возле одного из ресторанов Малибу. Как оказалось, 23 декабря артистка была на тайном свидании с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем, с которым разорвала отношения еще в начале этого лета.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

30-летняя барбадосская певица и 29-летний бизнесмен поужинали в одном из роскошных ресторанов Малибу, после чего по очереди вышли из заведения и на собственных машинах разъехались в разных направлениях. Возможно, экс-влюбленные хотели сохранить интригу и пока не афишировать публично свое воссоединение, но журналисты все же опередили их.

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Что означает эта тайная встреча – сказать трудно, ведь эту встречу пока никто из сторон не комментирует. Однако стоит отметить, что для ужина Рианна подобрала очень соблазнительный образ – черные брюки и бельевую майку с откровенным декольте, которую прикрыла светлой эко-шубой.



Рианна в Малибу после тайного свидания / The Daily Mail

Свои вьющиеся волосы звезда выпрямила, сделала легкий вечерний макияж и добавила к образу черную сумочку с большими кольцами-сережками.



Рианна выглядела очень привлекательно / The Daily Mail

Миллиардер Хассан Джамиль в свою очередь одел повседневный образ, в котором почти не выделялся среди прохожих возле ресторана.



Миллиардер Хассан Джамиль после интервью в Малибу / The Daily Mail

Напомним, что слухи о романе Рианны и Хассана Джамиля появились летом 2017 года, когда в сети появились фотографии певицы и ее возлюбленного во время поцелуев на Ибице.

Позже папарацци подловили певицу Рианну с кольцом на безымянном пальце левой руки, что спровоцировало слухи о ее помолвке с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. В июне 2018 года стало известно, что пара рассталась, однако в августе папарацци их поймали на очередной громкой ссоре.