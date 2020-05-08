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Ріаnобой выпустил студийный альбом с эротической обложкой: фото 18+

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Pianoбой випустив студійний альбом "Заброшка"
Pianoбой випустив студійний альбом "Заброшка" / Instagram / @pianoboy_official

Знаменитый украинский певец и композитор Дмитрий Шуров (Ріаnобой) ошеломил поклонников новой работой. Артист презентовал альбом "Заброшка", украсив обложку обнаженным фото.

Снимок и анонс студийной пластинки Ріаnобой разместил на своей инстаграм-странице. На фото Дмитрий Шуров предстал полностью голым посреди музыкальной студии, наполненной различными инструментами.

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Известно, что в пластинку "Заброшка" вошло 9 музыкальных композиций. По словам Дмитрия Шурова, он работал над ними в течение апреля, когда находился в самоизоляции. Поэтому обложка альбома является символической.

"В альбоме только живые инструменты, а все, что звучит, есть на обложке. Музыка живет в промежутках между звуками. Она открывает тайные двери к настоящему себе", – рассказал Дмитрий Шуров.

Слушайте новый альбом Ріаnобой:

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости Украины Эротика
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