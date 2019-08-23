Ріапобой презентовал трогательный саундтрек к фильму "Полина и тайна киностудии": видео

Сеть покоряет новая песня Ріапобой с названием "Никто не сам". Композиция стала трогательным саундтреком к фильму "Полина и тайна киностудии".

Презентация клипа состоялась на официальном YouTube-канале артиста. Песню "Никто не сам" Дмитрий Шуров записал совместно с талантливой группой Open Kids, солистки которой появились в ролике.

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Автором слов и музыки выступил сам Ріапобой. По его словам, песня продолжает тематику фильма и рассказывает о непростых поисках себя и своего места в жизни.

Эта песня – искренняя мысль человека, который ищет себя в этом мире. Только пройдя сквозь все испытания, идя все время за своим солнцем, ты способен понять, кто ты и для чего здесь. Когда я создавал песню, вдохновлялся моими любимыми лирическими саундтреками к культовым мультфильмам Disney: "Король Лев", "Дорога в Эльдорадо", "Русалочка",

– рассказал Дмитрий Шуров.

Режиссером клипа был Александр Кукушкин, который умело соединил фрагменты из киноленты "Полина и тайна киностудии" с кадрами артистов. Трек войдет в новый альбом Ріапобой, однако в исполнении только Дмитрия Шурова.

Смотрите клип к песне "Никто не сам" от Ріапобой и группы Open Kids: видео

Ріапобой та гурт Open Kids - "Ніхто не сам": текст песни

Коли у серці вогник ледве гріє

А темрява сховала всі шляхи

До землі прикуті твої крила

І ти одна гукаєш серед сотень не таких

Приспів:

Візьми з собою своє сонце

Іди за ним і не згасай

Де ти є і де ще не був

Чуже чи своє небо

Ніхто із нас не сам, ніхто не сам

Ти мрієш відчувати барви світу

Між безлічі зірок знайти свою

Назавжди зруйнувати сірі стіни

І босоніж назустріч бігти справжньому життю

Приспів:

Візьми з собою своє сонце

Іди за ним і не згасай

Де ти є і де ще не був

Чуже чи своє небо

Ніхто із нас не сам, ніхто не сам

Пам'ятай, ніхто із нас не сам

Ніхто із нас не сам, ніхто не сам

Ніхто із нас не сам, ніхто не сам