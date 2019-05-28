"Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался

Одновременно и драма, и комедия "Ричард прощается" под оригинальным названием The Professor похожа на шоу одного актера, хотя кроме Джонни Деппа персонажей в фильме немало.

В основу фильма легла история о смертельном диагнозе в стиле "Достучаться до небес". До последнего "Ричард", конечно, не дотягивает, но по крайней мере делает попытку. Профессор колледжа узнает, что через рак умрет через год, если будет лечиться, или полгода, если не будет пробовать противостоять болезни. По названию фильма очевидно какой вариант выберет герой Джонни Деппа.

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"Ричард прощается": официальный кадр из фильма

Мужчина решает пойти во все тяжкие, не пренебрегает наркотиками или случайными сексуальными связями. Он разгоняет половину своих студентов, а учиться берет только тех, кому действительно интересен предмет. Занятия проходят в барах, на траве в кампусе или где угодно преподавателю, который, очевидно, немного не в себе.

"Ричард прощается" старается извлечь из зрителя смех сквозь слезы. В ход идет черный юмор и чары Джонни Деппа. Все кино, по сути, базируется на его поведении и переживаниях, поэтому ни один другой персонаж не раскроется, как бы нам не хотелось. Даже переживаний у персонажа слишком мало, как на человека перед смертью. Смотря на насмешливый взгляд Деппа и постоянные насмешки над жизнью и своим диагнозом, невольно складывается впечатление, что речь не о смерти, а о кризисе среднего возраста.



"Ричард прощается": официальный кадр из фильма

Главному герою, без сомнения, осознание близкой смерти дается непросто. Отсюда и защитные реакции в виде постоянной насмешки над важными для других вещами. Как он сам говорит, "играет довольно скромную роль в трагедии под названием Семья".

Любимая жена изменяет ему с шефом, дочь рассказывает, что лесбиянка, а Ричард умирает, но и молчит о своей болезни чуть ли не до последнего. В конце концов, главный герой ведет себя грубо честно: как дома, так и на работе. Ричард дает новый виток историям о доживании со смертельным диагнозом, но вряд ли подходит на роль человека, который может быть примером для других.



"Ричард прощается": официальный кадр из фильма

Критики фильм оценивают неодобрительно, хотя рейтинг на IMDb — 6,9. То ли из-за нехватки новизны в задумке, то ли из-за скандала, связанного с Джонни Деппом и обвинениях в домашнем насилии. Так, актер потерял роль в проекте "Человек-невидимка" и даже в очередных "Пиратах Карибского моря" место для Деппа не нашлось. Символическая роль для Джонни, учитывая полную неопределенность (и возможную смерть) его актерской карьеры.

Ричард прощается: смотреть трейлер фильма онлайн

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Все фото: IMBd