Риелтор изобретательно рекламирует жилье – с помощью полуобнаженных моделей

Риелтор из Техаса Кристин Гилендедж долго не могла продать несколько домов, которые были выставлены на продажу.

Пока ей в голову не пришла идея изобретательно прорекламировать их.

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Внимание к своим объявлениям она решила привлечь с помощью сексуальных моделей, пишет KGNS.tv.



Риелтор рекламирует жилье с помощью привлекательных фитнес-моделей

На фотосессию в дома, выставленные на продажу, она пригласила пару фитнес-моделей.

Парень и девушка в полуобнаженном виде позировали в комнатах, делая обычные бытовые вещи: готовили завтрак, складывали белье и тому подобное.

Риелтор призналась, что с помощью этой дерзкой идеи ей таки удалось достичь своего – просмотры домов, которые рекламировали полуобнаженные модели, существенно увеличились.

Риелтор в Техасе рекламирует недвижимость с помощью привлекательных моделей: смотрите видео

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