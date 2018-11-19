Риелтор изобретательно рекламирует жилье – с помощью полуобнаженных моделей

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Риелтор из Техаса рекламирует жилье с помощью полуобнаженных фитнес-моделей
Риелтор из Техаса рекламирует жилье с помощью полуобнаженных фитнес-моделей / Фото из соцсетей

Риелтор из Техаса Кристин Гилендедж долго не могла продать несколько домов, которые были выставлены на продажу.

Пока ей в голову не пришла идея изобретательно прорекламировать их.

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Внимание к своим объявлениям она решила привлечь с помощью сексуальных моделей, пишет KGNS.tv.

США ріелторка фітнес-моделі
Риелтор рекламирует жилье с помощью привлекательных фитнес-моделей

На фотосессию в дома, выставленные на продажу, она пригласила пару фитнес-моделей.

Парень и девушка в полуобнаженном виде позировали в комнатах, делая обычные бытовые вещи: готовили завтрак, складывали белье и тому подобное.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Look at that huge laundry room! This could be you doing laundry in your new home at 590 mosswood dr.Conroe, Tx

Допис, поширений Kristin (@pottymouthedagent)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Check out this fabulous home at 590 Mosswood dr. Conroe, Tx

Допис, поширений Kristin (@pottymouthedagent)

Риелтор призналась, что с помощью этой дерзкой идеи ей таки удалось достичь своего – просмотры домов, которые рекламировали полуобнаженные модели, существенно увеличились.

Риелтор в Техасе рекламирует недвижимость с помощью привлекательных моделей: смотрите видео

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Теги: LifeStyle Новости недвижимости Новости США Курьезные новости Рынок недвижимости Путешествия
Источник: Lifestyle
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