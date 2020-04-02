"Рик и Морти" 4 сезон: обнародован трейлер и дата выхода новых серий

Авторы успешного мультсериала "Рик и Морти" (Rick and Morty) готовятся к премьере новых эпизодов 4 сезона. По официальным данным, киноманы смогут посмотреть их уже с 3 мая 2020 года.

Как известно, дебютные серии 4 сезона мультсериала "Рик и Морти" презентовали еще в ноябре 2019 года. Тогда в сети появились 6 эпизодов, которые покорили киноманов. Соответственно, миллионы людей во всем мире в ожидании продолжения приключений полюбившихся Рика и Морти, от которых невозможно удержать смех.

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Сейчас в сети презентовали трейлер, который успел покорить поклонников мультсериала. Всего за сутки ролик посмотрели более 3 миллионов пользователей, поэтому 4 сезону прочат большой успех. Стартует показ с 3 мая на Adult Swim.

Смотрите трейлер мультсериала "Рик и Морти" 4 сезон: видео на английском

Авторами мультсериала являются Джастин Ройланд и Дэн Хармон. Сейчас телеканал Adult Swim заказал 70 новых серий. Учитывая популярность мультсериала, поклонники "Рика и Морти" могут не беспокоиться о закрытии проекта.

Напомним, что впервые же на экраны лента вышла в 2013 году. По сюжету, сумасшедший ученый Рик Санчез ежедневно попадает в новые приключения, путешествуя по разным уголкам вселенной со своим внуком Морти. Курьезные ситуации и особый юмор не оставит равнодушными киноманов.