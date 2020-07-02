Пуерториканський певец Рики Мартин и его муж, шведско-сирийский художник Джован Йосеф впервые показали миру лица своих четырех детей. Знаменитости снялись в фотосессии для глянца Vogue.

Британское издание Vogue подготовил номер, в котором говорится о жизни звезд на карантине. Одними из героев выпуска стали влюбленные Рики Мартин и Джован Йосеф. Исполнитель обнародовал семейное фото, которое сделали на специальной съемке, на личной странице в инстаграме.

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Фото Рики Мартина с мужем и детьми

Черно-белый снимок, который распространил Мартин, вызвал настоящий ажиотаж в сети. Его активно комментируют, менее чем за сутки публикация набрала более пол миллиона предпочтений.

На семейной фотографии 48-летний певец запечатлен вместе со своим 36-летним возлюбленным. Также видим рядом с родителями детей, которые появились на свет благодаря суррогатной матери – 11-летними близнецами Маттео и Валентино, с дочерью Люсией, которая родилась в декабре 2018 года и годовалым сыном Ренном.

"Жизнь взаперти", – коротко подписал фото артист.

Рики Мартин с мужем и детьми / Instagram / @ricky_martin

Отметим, романтические отношения между художником Джованом Йосефом и Рики Мартином начались в апреле 2016 года. Через несколько месяцев влюбленные рассказали о помолвке в интервью Эллен Дедженерес. В январе 2018 года Рики и Джован заявили, что официально поженились.