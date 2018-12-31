Рики Мартин и его партнёр стали родителями: фото новорожденной дочери

Популярный пуэрториканский певец Рики Мартин, который официально расписан с художником Джваном Йосефом, сообщил о пополнении в семье.

Об этом Рики Мартин рассказал на своей странице в Instagram.

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Кроме того, певец опубликовал первое фото новорожденной дочери, которую они назвали Люсия Мартин-Йосеф. Добавим, что девочка стала первым совместным ребенком для супругов и третьей для самого артиста.

Мы рады сообщить вам, что стали родителями красивой и здоровой девочки, которую мы назвали Люсия Мартин-Йосеф. Это, несомненно, был уникальный день рождения и празднование Рождества в нашей жизни. И её братья, и Джван, и я полностью обожаем нашего ребенка и благодарны за возможность начать этот 2019 год с лучшим подарком, который мы могли бы получить,

– поделился с поклонниками Мартин.

Напомним, Рики Мартин пока воспитывает двух сыновей-двойняшек от суррогатной матери, которые родились в 2008 году – Маттео и Валентино. Недавно артист заявил, что хочет усыновить еще четыре пары близнецов. Свою ориентацию он рассекретил в 2010 году, а до этого он около 14 лет встречался и планировал создать семью с телеведущей Реббека де Альбой.



С апреля 2016 года Рики Мартин начал встречаться со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. А в ноябре того же года в шоу Эллен ДеДженерес они объявили о своей помолвке. Так, в января 2018 года пара официально поженилась.