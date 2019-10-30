Рики Мартин в четвертый раз стал отцом: первое фото новорожденного малыша

41 Читати новину українською
Рики Мартин с семьей
Рики Мартин с семьей / Instagram / @ricky_martin

Один из самых популярных латиноамериканских артистов Рики Мартин, который долгое время скрывал свою ориентацию, и его муж художник Джаван Йосеф стали родителями мальчика. Ребенка выносила и родила суррогатная мать.

Пуэрториканский певец поделился радостью отцовства на своей инстаграм-странице. У него родился сын.

Читайте также: Рики Мартин поделился подробностями свадьбы с любимым художником

В сеть он выложил фото с сыном и назвал его имя – Рен Мартин-Йосеф.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ricky (@ricky_martin)

Рики Мартин и Джван Йосеф начали встречаться в 2016 году. В ноябре того же года они объявили о помолвке. В конце 2018 года супруги сообщил, что у них родилась дочь Люсия Мартин-Йосеф.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ricky (@ricky_martin)

А в 2008-м Мартин стал отцом двоих мальчиков-близнецов Маттео и Валентино, которых тоже родила суррогатная мать.

Напомним, что во время 23 церемонии вручения наград HRC National Visibility Award Рики Мартин со сцены объявил, что они с любимым ждут четвертого ребенка.

Я должен объявить, что мы беременны. Мы в ожидании. Я люблю большие семьи,
– признался певец.

Поклонники и звезды выражают восхищение супругами и радуются пополнению их семьи.

blog_ava
7 полезных сервисов в Viber
сегодня
2138
Теги: LifeStyle Звездные дети
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
29 октября 20:03 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 336536
Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
29 октября 19:06 Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
Квітослава Туз 2049
Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
29 октября 14:01 Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
Олена Левчук 4688
Украина – это больше, чем борщ и сало, – Оля Фреймут рассказала о создании книги "Свадьба"
29 октября 11:30 Украина – это больше, чем борщ и сало, – Оля Фреймут рассказала о создании книги "Свадьба"
Марта Вересюк 187
Хоакину Фениксу – 45: 5 киноролей актера, которые могут составить конкуренцию "Джокеру"
28 октября 18:21 Хоакину Фениксу – 45: 5 киноролей актера, которые могут составить конкуренцию "Джокеру"
Уляна Журба 202
Новости
Больше новостей
Залиште відгук