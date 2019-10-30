Рики Мартин в четвертый раз стал отцом: первое фото новорожденного малыша

Один из самых популярных латиноамериканских артистов Рики Мартин, который долгое время скрывал свою ориентацию, и его муж художник Джаван Йосеф стали родителями мальчика. Ребенка выносила и родила суррогатная мать.

Пуэрториканский певец поделился радостью отцовства на своей инстаграм-странице. У него родился сын.

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В сеть он выложил фото с сыном и назвал его имя – Рен Мартин-Йосеф.

Рики Мартин и Джван Йосеф начали встречаться в 2016 году. В ноябре того же года они объявили о помолвке. В конце 2018 года супруги сообщил, что у них родилась дочь Люсия Мартин-Йосеф.

А в 2008-м Мартин стал отцом двоих мальчиков-близнецов Маттео и Валентино, которых тоже родила суррогатная мать.

Напомним, что во время 23 церемонии вручения наград HRC National Visibility Award Рики Мартин со сцены объявил, что они с любимым ждут четвертого ребенка.

Я должен объявить, что мы беременны. Мы в ожидании. Я люблю большие семьи,

– признался певец.

Поклонники и звезды выражают восхищение супругами и радуются пополнению их семьи.