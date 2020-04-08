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Рики Мартин впервые показал лицо 5-месячного сына: очаровательные фото

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Рики Мартин / Instagram / @ricky_martin

В октябре 2019 года знаменитый певец Рики Мартин и его муж Джван Йосеф в четвертый раз стали родителями. И только 7 апреля артист решил показать лицо 5-месячного сына.

Как известно, мальчика для звездной четы родила суррогатная мать. Рики Мартин и художник Джван Йосеф решили назвать Ренном. И только на днях пуэрториканский певец решился познакомить общественность со своим сыном.

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На официальной инстаграм-странице он опубликовал серию черно-белых фото мальчика. Ребенок, который сидел на руках у одного из родителей, очаровал поклонников Рики Мартина.

"Ренн Мартин-Йосеф. Малыш дома", – написал певец.


Сын Рики Мартина / Instagram / @ricky_martin


Волшебные фото сына Рики Мартина и Джвана Йосефа / Instagram / @ricky_martin


Кажется, харизма Рики Мартина передалась генетически / Instagram / @ricky_martin

Рики Мартин и Джван Йосеф официально стали супругами в 2017 году. Пара воспитывает 1-летнюю дочь Люсию и 11-летних сыновей певца Маттео и Валентина, которых также родила суррогатная мать. Рики Мартин неоднократно признавался, что мечтает о большой семье, поэтому не исключено, что 5-месячный Ренн станет не последним потомком в этой звездной семье. 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Звездные дети Звездные родители Новости LifeStyle LifeStyle
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