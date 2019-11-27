Римские каникулы: Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов очаровали семейными снимками

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Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов в Риме / Instagram / @gorbunovyuriy

Известные украинские ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов решили устроить романтический отпуск в Италии. Оттуда супруги активно делится эффектными кадрами, которые уже успели очаровать сеть.

Римские каникулы знаменитых супругов начались сразу после финального эфира шоу "Танцы со звездами 2019". На отдыхе Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, как обычно, принялись изучать культуру и кулинарные традиции государства, демонстрируя соответствующие фото в сети. Согласно кадрам, опубликованным на инстаграм-страницах, звезды уже успели побывать в знаменитом Колизее и пройтись по романтическим улочкам Рима.

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"Когда только представляешь, что по этим улицам ходил еще Цезарь, а колоннам и камням по 6 тысячелетий – перехватывает дыхание", – поделилась впечатлениями Екатерина Осадчая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Кроме этого, телеведущие не забыли про свое общее увлечение – велопрогулки. Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов продемонстрировали арендованные велосипеды и совершили поездку по старинной части Рима.

Интересно, что украинская красавица в очередной раз была на кадрах без макияжа, демонстрируя свою естественную красоту. В то же время Екатерина Осадчая не потеряла своей эффектности: на фото она выглядит великолепно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Отдых Катя Осадчая
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