Рис с морепродуктами – пошаговый рецепт
Нежность, сытность и запах моря... Это все характеризует непревзойденно вкусное блюдо испанской кухни. Его можно готовить с креветками, мидиями, гребешками или кальмарами.
Как приготовить рис с морепродуктами
Ингредиенты для риса с морепродуктами:
– 1 стакан бурого нешлифованого риса;
– 12 королевских креветок (мидии, гребешки, кальмары)
– 4 королевские креветки в панцирях;
– 2 помидора;
– 2 столовые ложки кукурузы;
– 2 столовые ложки стручковой фасоли;
– 1/2 зеленого перца
– 2 стакана чистой воды;
– 2 столовые ложки свежего зеленого горошка;
– 1 средняя луковица;
– перец чили по вкусу;
– соль
Рис с морепродуктами – пошаговый рецепт
Поэтапное приготовление риса с морепродуктами
1. Бурый нешлифованный рис замачиваем на 2-3 часа и тщательно промываем водой.
2. Варим рис в подсоленной воде до готовности.
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3. На разогретой сковороде пассеруем мелко нарезанный лук, горошек, кукурузу и стручковую фасоль.
4. Добавляем очищенные креветки (мидии, гребешки или кальмары).
5. Сваренный до готовности рис добавляем к овощам и заливаем водой.
Испанское блюдо – рис с морепродуктами
6. Очищаем помидоры от кожицы и блендируем. Добавляем пюре к рису. Солим по вкусу.
7. Мелко нарезаем перец чили и соединяем с рисом, креветками и овощами.
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8. Тщательно перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем тушиться на маленьком огне 20 минут.
9. Четыре неочищенные креветки выкладываем на блюдо в сковороде и еще на 10 минут готовим под крышкой.
Приятного аппетита!
Автор фото: Богданна Рыбак