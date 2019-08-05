Нежность, сытность и запах моря... Это все характеризует непревзойденно вкусное блюдо испанской кухни. Его можно готовить с креветками, мидиями, гребешками или кальмарами.

Как приготовить рис с морепродуктами

Ингредиенты для риса с морепродуктами:

– 1 стакан бурого нешлифованого риса;

– 12 королевских креветок (мидии, гребешки, кальмары)

– 4 королевские креветки в панцирях;

– 2 помидора;

– 2 столовые ложки кукурузы;

– 2 столовые ложки стручковой фасоли;

– 1/2 зеленого перца

– 2 стакана чистой воды;

– 2 столовые ложки свежего зеленого горошка;

– 1 средняя луковица;

– перец чили по вкусу;

– соль

Рис с морепродуктами – пошаговый рецепт

Поэтапное приготовление риса с морепродуктами

1. Бурый нешлифованный рис замачиваем на 2-3 часа и тщательно промываем водой.

2. Варим рис в подсоленной воде до готовности.

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3. На разогретой сковороде пассеруем мелко нарезанный лук, горошек, кукурузу и стручковую фасоль.

4. Добавляем очищенные креветки (мидии, гребешки или кальмары).

5. Сваренный до готовности рис добавляем к овощам и заливаем водой.

Испанское блюдо – рис с морепродуктами

6. Очищаем помидоры от кожицы и блендируем. Добавляем пюре к рису. Солим по вкусу.

7. Мелко нарезаем перец чили и соединяем с рисом, креветками и овощами.

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8. Тщательно перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем тушиться на маленьком огне 20 минут.

9. Четыре неочищенные креветки выкладываем на блюдо в сковороде и еще на 10 минут готовим под крышкой.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак