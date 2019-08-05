Рис с морепродуктами – пошаговый рецепт

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Рис с морепродуктами – пошаговый рецепт
Рис с морепродуктами – пошаговый рецепт / Богданна Рыбак

Нежность, сытность и запах моря... Это все характеризует непревзойденно вкусное блюдо испанской кухни. Его можно готовить с креветками, мидиями, гребешками или кальмарами.

Как приготовить рис с морепродуктами

Ингредиенты для риса с морепродуктами:
– 1 стакан бурого нешлифованого риса;
– 12 королевских креветок (мидии, гребешки, кальмары)
– 4 королевские креветки в панцирях;
– 2 помидора;
– 2 столовые ложки кукурузы;
– 2 столовые ложки стручковой фасоли;
– 1/2 зеленого перца
– 2 стакана чистой воды;
– 2 столовые ложки свежего зеленого горошка;
– 1 средняя луковица;
– перец чили по вкусу;
– соль

Рис з морепродуктами покроковий рецепт

Рис с морепродуктами – пошаговый рецепт

Поэтапное приготовление риса с морепродуктами

1. Бурый нешлифованный рис замачиваем на 2-3 часа и тщательно промываем водой.

2. Варим рис в подсоленной воде до готовности.

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3. На разогретой сковороде пассеруем мелко нарезанный лук, горошек, кукурузу и стручковую фасоль.

4. Добавляем очищенные креветки (мидии, гребешки или кальмары).

5. Сваренный до готовности рис добавляем к овощам и заливаем водой.

Паелья рецепт

Испанское блюдо – рис с морепродуктами

6. Очищаем помидоры от кожицы и блендируем. Добавляем пюре к рису. Солим по вкусу.

7. Мелко нарезаем перец чили и соединяем с рисом, креветками и овощами.

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8. Тщательно перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем тушиться на маленьком огне 20 минут.

9. Четыре неочищенные креветки выкладываем на блюдо в сковороде и еще на 10 минут готовим под крышкой.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак

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Автор: Богданна Рыбак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Food and Drinks
Источник: LifeStyle24
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