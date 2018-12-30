Рита Ора похвасталась пышным бюстом в тесном купальнике: фото

Популярная 28-летняя английская певица Рита Ора в который раз очаровала поклонников в социальных сетях пикантными снимками в бикини.

Новые фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, на первом Рита Ора позирует в облегающей бикини желтого цвета с леопардовым принтом. Выглядит так, будто купальник маленького размера и не подходит для пышных форм певицы.

Маленькое первоянварское селфи для вас. Мне кажется, что нужно выяснить размер моего бюстгальтера,

– написала звезда в подписи.



Рита Ора / Instagram / @ritaora

Второй образ также состоит из яркого розового бикини и платка на голове. Стильный аутфит артистки завершают солнцезащитные очки в голубой оправе и золотая подвеска на шее.



Рита Ора / Instagram / @ritaora



Рита Ора / Instagram / @ritaora