Рита Ора похвасталась пышным бюстом в тесном купальнике: фото
Популярная 28-летняя английская певица Рита Ора в который раз очаровала поклонников в социальных сетях пикантными снимками в бикини.
Новые фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
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Так, на первом Рита Ора позирует в облегающей бикини желтого цвета с леопардовым принтом. Выглядит так, будто купальник маленького размера и не подходит для пышных форм певицы.
Маленькое первоянварское селфи для вас. Мне кажется, что нужно выяснить размер моего бюстгальтера,
– написала звезда в подписи.
Рита Ора / Instagram / @ritaora
Второй образ также состоит из яркого розового бикини и платка на голове. Стильный аутфит артистки завершают солнцезащитные очки в голубой оправе и золотая подвеска на шее.
Рита Ора / Instagram / @ritaora
Рита Ора / Instagram / @ritaora