Рита Ора показала, как ей делали татуировку: фото
Известная британская певица Рита Ора активно публикует фото и видео в своем блоге. На днях знаменитость поделилась фотографиями, на которых продемонстрировала, как ей делали татуировку.
Звезда любит поражать поклонников разнообразным контентом. Она публикует не только кадры с концертов, съемок и отдыха, но и нестандартные и неожиданные материалы. На своей странице в инстаграм Рита распространила серию снимков из тату-салона.
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Кроме того, что исполнительница показала процесс создания татуировки, она еще и продемонстрировала конечный результат. Теперь на руке у Оры есть молодая Луна и крестик.
Спасибо за татуировку в это замечательное воскресенье,
– прокомментировала публикацию артистка.
Рита Ора в тату-салоне / Instagram / @ritaora
Молодая Луна: новая татуировка Риты Оры / Instagram / @ritaora
Татуировки Риты Оры в виде крестика / Instagram / @ritaora
Певице Рите Оре делают татуировку / Instagram / @ritaora
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