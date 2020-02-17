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Рита Ора показала, как ей делали татуировку: фото

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Певица Рита Ора / Instagram / @ritaora

Известная британская певица Рита Ора активно публикует фото и видео в своем блоге. На днях знаменитость поделилась фотографиями, на которых продемонстрировала, как ей делали татуировку.

Звезда любит поражать поклонников разнообразным контентом. Она публикует не только кадры с концертов, съемок и отдыха, но и нестандартные и неожиданные материалы. На своей странице в инстаграм Рита распространила серию снимков из тату-салона.

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Кроме того, что исполнительница показала процесс создания татуировки, она еще и продемонстрировала конечный результат. Теперь на руке у Оры есть молодая Луна и крестик.

Спасибо за татуировку в это замечательное воскресенье,
– прокомментировала публикацию артистка.

Ріта Ора
Рита Ора в тату-салоне / Instagram / @ritaora

Ріта Ора
Молодая Луна: новая татуировка Риты Оры / Instagram / @ritaora

Ріта ОраТатуировки Риты Оры в виде крестика / Instagram / @ritaora

Ріта Ора
Певице Рите Оре делают татуировку / Instagram / @ritaora

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Тату Стиль и мода
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