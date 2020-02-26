Рита Ора разошлась с сыном Джуда Лоу после трех месяцев отношений: известна причина

29-летняя британская исполнительница Рита Ора уже неоднократно завязывала романы с ребятами, моложе себя. На этот раз им был 23-летний актер и манекенщик Рафферти Лоу, с которым она была около трех месяцев.

Известно, что причиной разрыва отношений стало постоянное расстояние между влюбленными и напряженные графики обоих. Об этом сообщили в издании The Daily Mail. Впервые Рита и Рафферти появились на афтепати премии British Fashion Awards в конце прошлого года. С тех пор пара развивала свой роман.

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А вот их знакомство состоялось на съемках фильма "Твист" (Twist), где у них возникла взаимная симпатия. Съемочная команда рассказывала, что между ними на съемках возникла настоящая химия.

Они сблизились, когда оба работали в Лондоне, хотя и не спешили вешать на себя ярлыки или форсировать события. Но Рита так много времени проводит за границей сейчас, что они уже не говорят так много, как раньше, не говоря уже о том, чтобы делать то, что делают пары, когда они вместе,

– поделился инсайдер.

И хотя пара не праздновала даже День святого Валентина вместе, впрочем, близкие к окружению пары отмечают, что они все еще могут сойтись.