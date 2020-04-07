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Рита Ора сменила профессию на время борьбы с коронавирусом: певица стала волонтеркой

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Рита Ора стала волонтером в разгар коронавирусной эпидемии / Instagram / @ritaora

Знаменитая британская певица решила присоединиться к числу волонтеров, которые решились помочь своей стране в борьбе с коронавирусом. Рита Ора стала волонтеркой Национальной службы здравоохранения. На такой поступок звезду вдохновила мама.

Одна из самых популярных британских певиц Рита Ора вошла в число тех знаменитостей, которые не остались в стороне от пандемии коронавируса. Недавно она запустила собственную линейку одежды StopTheSpread, средства от продажи которой поступают в благотворительный фонд борьбы с COVID-19. Сейчас звезда решила помочь не только материально, но и физически.

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В интервью для издания Hello, Ора анонсировала, что отныне она волонтер Национальной службы здравоохранения Великобритании. Вместе с сестрой Элиной и другими добровольцами 29-летняя исполнительница будет доставлять лекарственные припараты, посещать пожилых людей, находящихся в группе риска, и осуществлять телефонные звонки британцам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от RITA ORA (@ritaora)

Рита Ора призналась, что на такой поступок ее вдохновила мама, которая в разгар пандемии вернулась к работе психиатра: "Мама всегда была моей героиней, но эта пандемия превратила ее в настоящую супергероиню в моих глазах".

Так, 55-летняя Вера Сахатчиу стала лицом издания The Evening Standard, так как в непростое для страны время осталась верной своей профессии. Женщина утверждает, что ее сможет заставить отойти от должностных обязанностей разве что собственная болезнь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от RITA ORA (@ritaora)

Стоит отметить, что по состоянию на 7 марта в Великобритании диагностировали 52 тысячи случаев заражения COVID-19. Стоит отметить, что в последние дни в стране наблюдают сокращение количества летальных случаев среди инфицированных пациентов.


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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle
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