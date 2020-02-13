Рита Ора в украинском платье повторила знаменитое движение Монро на пляже в Майами: фото

Британская певица Рита Ора стала звездой новой рекламной кампании обувного бренда Deichmann. Для фотосессии звезда надела платье лимонного цвета от украинского дизайнера LITKOVSKAYA.

Фотосессия для новой рекламы обуви проходила на морском побережье Майами. Там Рита Ора надела платье-футболку Monk Dress из коллекции FW 19/20, которое впервые было представлено на показе бренда в рамках Парижской недели моды. Об этом сообщают на Harper’s Bazaar Ukraine.

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Платье Monk Dress бренда LITKOVSKAYA / Harper's Bazaar Ukraine

Образ британской звезды завершали голубые босоножки на каблуке.



Платье Monk Dress бренда LITKOVSKAYA / Harper's Bazaar Ukraine

В съемке Рита Ора продемонстрировала не только сексуальные формы, которые выглядывали из-под платья, но и удачные позирования, которые очень напоминают стиль Мэрилин Монро из фильма "Зуд седьмого года" 1955 года с участием актрисы. Тогда Монро в одном из кадров была одета в белое платье, юбка которого резко поднималась от порывов ветра из метро.



Рита Ора и Мэрилин Монро / The Daily Mail

Смотрите культовый момент из фильма "Зуд седьмого года":