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Рита Ора засветила пышная грудь в купальнике: жаркие фото

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Рита Ора / Instagram / @ritaora

Знаменитая британская певица Рита Ора не упускает возможности похвастаться соблазнительной фигурой. На днях вокалистка поделилась горячим снимком из Лос-Анджелеса.

Звездные девушки часто прибегают к провокационным и эротическим образам. Сексуальные фотографии с фотосессий или отдыха они публикуют в своих блогах. Не является исключением и исполнительница Рита Ора, которая продемонстрировала подписчикам в Инстаграме свою привлекательную фигуру.

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Артистка позирует, сидя на кресле. Позади нее можем увидеть виллу, а сама она, вероятно, вышла из бассейна, который остался вне камеры.

Одета Рита в черный купальник, который не полностью скрывает ее грудь и эфектно подчеркивает ее. Также можно рассмотреть многочисленные татуировки исполнительницы. Среди аксессуаров у нее цепочки на шее и браслеты на руках. Волосы знаменитость распустила и сделала легкий макияж. Маникюр красного цвета и идеальный загар добавляют особого шарма ее эротическому образу.

Наслаждайтесь жизнью. Пожалуста. Защитите свое сердце и гордитесь собой,
– подписала фотографию Ора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика
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