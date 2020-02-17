Рита Ора засветила пышная грудь в купальнике: жаркие фото
Знаменитая британская певица Рита Ора не упускает возможности похвастаться соблазнительной фигурой. На днях вокалистка поделилась горячим снимком из Лос-Анджелеса.
Звездные девушки часто прибегают к провокационным и эротическим образам. Сексуальные фотографии с фотосессий или отдыха они публикуют в своих блогах. Не является исключением и исполнительница Рита Ора, которая продемонстрировала подписчикам в Инстаграме свою привлекательную фигуру.
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Артистка позирует, сидя на кресле. Позади нее можем увидеть виллу, а сама она, вероятно, вышла из бассейна, который остался вне камеры.
Одета Рита в черный купальник, который не полностью скрывает ее грудь и эфектно подчеркивает ее. Также можно рассмотреть многочисленные татуировки исполнительницы. Среди аксессуаров у нее цепочки на шее и браслеты на руках. Волосы знаменитость распустила и сделала легкий макияж. Маникюр красного цвета и идеальный загар добавляют особого шарма ее эротическому образу.
Наслаждайтесь жизнью. Пожалуста. Защитите свое сердце и гордитесь собой,
– подписала фотографию Ора.
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