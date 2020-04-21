Рита перенесла все гораздо сложнее, – Том Хэнкс рассказал детали лечения от COVID-19

Знаменитый актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон находятся на самоизоляции после того, как вылечились от коронавируса. Впервые после выздоровления представитель Голливуда дал откровенное интервью, в котором рассказал о ходе болезни и пребывании в Австралии.

Том Хэнкс стал приглашенным гостем радиошоу The National Defense Radio Show, передает USA Today. Актер признался, что его жена имела сложную форму COVID-19, поэтому несколько дней не могла даже встать с больничной койки.

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"Рита перенесла все гораздо сложнее. Ее температура была выше (около 39 градусов), она потеряла обоняние и не чувствовала вкуса и три недели не получала от еды никакого удовольствия, ее все время тошнило. Рита возненавидит меня за то, что я сейчас говорю это, но она практически ползла по полу, если ей нужно было отлучиться ненадолго с кровати. К счастью, этот период длился недолго. Я же постоянно чувствовал сильную усталость", – рассказал Том Хэнкс.

Как известно, об инфицировании коронавирусом актер и его жена узнали во время их путешествия в Австралию. Том Хэнкс участвовал в съемках фильма об Элвисе Пресли, поэтому супруги не могли отменить поездку. С первыми симптомами пара обратилась к врачам и провела несколько дней в местном госпитале.

Но не обошлось и без курьезов. Том Хэнкс пытался заниматься спортом во время лечения, а когда пожаловался врачу на плохое самочувствие, получил ответ, который сейчас вспоминает с улыбкой.

"Даже находясь в палате, я пытался как-то оставаться в форме: ну всякие простые упражнения для старичков, понимаете. Но с удивлением понял, что просто падаю без сил после 12 минут базовой тренировки, иду на кровать и сплю полтора часа. Помню, как после такого эпизода меня посетила врач и спросила: "Как вы себя чувствуете?". Я ответил: "Со мной произошла странная вещь. Я попытался сделать базовые упражнения и растяжку на полу, но не смог осилить и половины". Она посмотрела на меня сквозь свои очки, словно я был самым глупым человеком в мире, и сказала: "Вообще-то у вас COVID-19. Вы же понимаете, что вы болеете?" – вспомнил Том Хэнкс.

Актер одним из первых объявил, что болен коронавирусом. Поклонники не на шутку переживали за Тома Хэнкса, ведь он находится в зоне риска: кинозвезде более 60 лет и он страдает сахарным диабетом второго типа. Поэтому люди опасались, что инфицирование может завершиться летальным исходом.

Однако уже через 2 недели Том Хэнкс и Рита Уилсон покинули госпиталь и объявили, что победили COVID-19. Сейчас Том Хэнкс помогает врачам изготовить вакцину против коронавируса. В Лос-Анджелесе, куда пара вернулась после полного выздоровления, актер сдал свою кровь для исследований.