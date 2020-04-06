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Рита Уилсон вернулась к работе после преодоления коронавируса: как сейчас выглядит звезда

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Рита Уилсон вернулась к работе / Instagram / @ritawilson

63-летняя американская актриса и певица впервые после выздоровления от коронавируса вернулась к работе. Рита Уилсон записала видео из собственного дома, на котором исполнила национальный гимн для виртуальной гонки NASCAR.

В конце марта голливудские супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон завершили лечение от коронавируса в Австралии. Пара придерживалась советов медиков и в течение длительного времени находилась в самоизоляции, что позволило им беспрепятственно добраться до родного Лос-Анджелеса после карантинного режима.

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Сейчас звездные супруги находятся рядом с родными. Так, Том Хэнкс и Рита Уилсон тщательно заботятся о своем здоровье и избегают публичных выходов. Однако даже изоляция не помешала 63-летней певице вернуться к творчеству. Рита Уилсон из собственного дома присоединилась к виртуальным автомобильным гонкам NASCAR. Она исполнила национальный гимн, что не могло не растрогать многомиллионную аудиторию зрителей.

Видео Рита Уилсон записала под гитарный трек в собственном доме. Оператором для нее стал 24-летний сын Трумэн Хэнкс. Это ознаменовало возвращение певицы к работе после преодоления коронавируса.

Судя по видео, Рита Уилсон чувствует себя хорошо и выглядит великолепно даже после длительного лечения от страшного недуга. Для ролика она выбрала довольно яркий образ: широкие светлые джинсы, воздушную блузку с орнаментом и кожаный жакет красного цвета и темный платок. Звезда не забыла и об укладке и макияже.

Напомним, что супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон – первые звезды, которые публично объявили о своем диагнозе COVID-19. 12 марта пара опубликовала признание на личных страницах в социальных сетях. После проявления первых симптомов они обратились к медикам и их сразу госпитализировали в австралийскую клинику, а через пять дней разрешили продолжить лечение дома.


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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус COVID-19 Голливуд LifeStyle
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