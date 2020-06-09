Американская актриса благотворительной инциативой нарвалась на судебную волокиту. Трое учителей подали иск против Риз Уизерспун за то, что она не выполнила свое обещание и не подарила им платья собственного бренда Draper James. Истцы расценивают благотворительность звезды не иначе, как рекламную кампанию.

Как сообщает издание Daily Mail, причиной скандала стал благотворительный розыгрыш среди американских учителей, который инициировала Риз Уизерспун, чтобы поддержать их добросовестный труд в разгар пандемии коронавируса. Так, 250 счастливчиков получили платья бренда актрисы Draper James, а все другие – 25 процентов скидки на покупку.

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Однако трое учителей остались недовольными тем, что не вошли в число победителей. Они подали судебный иск против знаменитости, отметив, что изначально в условиях конкурса не говорилось, что повезет далеко не всем.

"Мы поняли, что слишком быстро все организовали и не ожидали такого масштабного отклика. В нашей компании никогда не было такого количества запросов", – аргументировали представители Draper James. Они попытались реабилитироваться в глазах учителей и общественности, предоставив им 30-процентную скидку на всю одежду бренда. Однако такой поступок только разозлил женщин, которые отметили, что с теми зарплатами, которые они получают, такие дорогие вещи им не по карману.

Следует отметить, что учителя не отступили от своего намерения судиться с Риз Уизерспун и убеждены, что благотворительная инициатива звезды – это удачно продуманный рекламный ход. Судя по всему, намерения бренда провалились, ведь обеспечить себе хороший имидж для американских покупателей ему так и не удалось.