24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Риз Уизерспун назвала условие успешного семейного карантина: Важно распределять пространство

- Читати новину українською
Риз Уизерспун о карантинном режиме / Instagram / @reesewitherspoon

Успешная голливудская актриса и многодетная мама в разгар пандемии коронавируса самоизолировалась со своей семьей. Риз Уизерспун назвала карантинный режим непростым испытанием для семей. Она отметила, что сейчас как никогда важно иметь личное пространство дома.

В нынешних обстоятельствах семья актрисы Риз Уизерспун объединилась под общей крышей, соблюдая условия карантина. Так, знаменитая мама призналась, что изоляция стала вызовом не только для нее, но и для ее детей, которые вынужденно вернулись под родительское крыло.

Читайте также Риз Уизерспун умилила сеть семейным фото с детьми

Деталями карантинного режима она поделилась с Майли Сайрус в ее инстаграм-шоу Bright Minded. Риз Уизерспун воспитывает троих детей – 20-летнюю Аву, 16-летнего Дикона и 7-летнего Теннесси, которые сейчас находятся с родителями под одной крышей в имении в Лос-Анджелесе. Актриса отметила, что для старшей дочери время изоляции – потеря независимости после самостоятельной жизни во время учебы в Стэнфордском университете.

"Она жила собственной жизнью. Я много думаю о людях, которые возвращаются домой из колледжа – это время, когда вы пытаетесь индивидуализироваться. На самом деле стоит отойти от идей своих родителей и их ритма жизни и строить собственные", – рассказала Риз Уизерспун.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ava (@avaphillippe)

Звезда отметила, что в их доме каждый из детей и родителей имеет свое пространство, что позвляет им мирно сосуществовать под одной крышей. Риз Уизерспун и ее муж Джим Тот работают удаленно из дома, а дети ежедневно учатся дистанционно: "У каждого есть комната со знаком конфиденциальности, поэтому когда он включен и вы в наушниках, вас нельзя трогать. У нас есть инструкции для нашей семьи, поэтому мы уважаем пространство друг друга".

Напомним, что около недели назад голливудская актриса отметила свое 44-летие в условиях карантина. Риз Уизерспун организовала семейный отдых на природе с детьми и мужем. Она заверила, что этот праздник стал одним из лучших дней рождений в ее жизни.

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дети Риз Уизерспун
Комментарии

Читайте также

сегодня , 14:30 Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
Здорове життя 412112
сегодня , 11:06 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Традиції 5215
сегодня , 11:06 Коронавирус и богачи: как развлекались политики и миллионеры в Куршевеле – фото, видео
Новини України 12150
сегодня , 06:40 Больно будет беднейшим слоям населения, – Фурса о дефолте в Украине
Новини України 16244
сегодня , 13:26 Тилля Линдеманна госпитализировали с коронавирусом в Берлине, – СМИ
Новини шоу-бізнесу 2071
сегодня , 10:43 В Сеть слили фото, где Эмбер Херд изменяет Деппу с Илоном Маском в их же доме
Новини шоу-бізнесу 5831
сегодня , 07:28 Коронавирус в Италии: ситуация вновь обострилась, количество умерших возросло
Медицина 164909
сегодня , 12:15 Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
Новини культури 89071
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 17:20 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
сегодня 11:06 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
26 марта 17:46 Лунный календарь стрижек на март: полезные советы
Квітослава Туз
26 марта 14:51 Как восстановить кожу рук в домашних условиях: простые правила
Квітослава Туз
26 марта 13:04 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей
Залиште відгук