Риз Уизерспун назвала условие успешного семейного карантина: Важно распределять пространство

Успешная голливудская актриса и многодетная мама в разгар пандемии коронавируса самоизолировалась со своей семьей. Риз Уизерспун назвала карантинный режим непростым испытанием для семей. Она отметила, что сейчас как никогда важно иметь личное пространство дома.

В нынешних обстоятельствах семья актрисы Риз Уизерспун объединилась под общей крышей, соблюдая условия карантина. Так, знаменитая мама призналась, что изоляция стала вызовом не только для нее, но и для ее детей, которые вынужденно вернулись под родительское крыло.

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Деталями карантинного режима она поделилась с Майли Сайрус в ее инстаграм-шоу Bright Minded. Риз Уизерспун воспитывает троих детей – 20-летнюю Аву, 16-летнего Дикона и 7-летнего Теннесси, которые сейчас находятся с родителями под одной крышей в имении в Лос-Анджелесе. Актриса отметила, что для старшей дочери время изоляции – потеря независимости после самостоятельной жизни во время учебы в Стэнфордском университете.

"Она жила собственной жизнью. Я много думаю о людях, которые возвращаются домой из колледжа – это время, когда вы пытаетесь индивидуализироваться. На самом деле стоит отойти от идей своих родителей и их ритма жизни и строить собственные", – рассказала Риз Уизерспун.

Звезда отметила, что в их доме каждый из детей и родителей имеет свое пространство, что позвляет им мирно сосуществовать под одной крышей. Риз Уизерспун и ее муж Джим Тот работают удаленно из дома, а дети ежедневно учатся дистанционно: "У каждого есть комната со знаком конфиденциальности, поэтому когда он включен и вы в наушниках, вас нельзя трогать. У нас есть инструкции для нашей семьи, поэтому мы уважаем пространство друг друга".

Напомним, что около недели назад голливудская актриса отметила свое 44-летие в условиях карантина. Риз Уизерспун организовала семейный отдых на природе с детьми и мужем. Она заверила, что этот праздник стал одним из лучших дней рождений в ее жизни.