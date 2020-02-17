Риз Уизерспун очаровала сеть фотографией с дочкой: поразительное сходство

Голливудская актриса в свои 43 года может похвастаться молодостью и непревзойденным видом. Риз Уизерспун в прекрасных отношениях со своей 20-летней дочерью Авой. Вместе они отправились на отдых на заснеженные склоны гор, откуда уже успели опубликовать совместный кадр.