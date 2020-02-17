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Риз Уизерспун очаровала сеть фотографией с дочкой: поразительное сходство

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Різ Візерспун з донькою Авою / Instagram / @avaphillippe

Голливудская актриса в свои 43 года может похвастаться молодостью и непревзойденным видом. Риз Уизерспун в прекрасных отношениях со своей 20-летней дочерью Авой. Вместе они отправились на отдых на заснеженные склоны гор, откуда уже успели опубликовать совместный кадр.

Знаменита американська акторка та продюсерка виховує трьох дітей 20-річну Аву, 16-річного Дікона і 7-річного Теннесі. Різ Візерспун не тримає особисте в секреті, тому стрічка її інстаграму досить часто поповнюється чуттєвими родинними фото. 

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Після насиченого світськими верічками сезону престижних кінопремій та численних зйомок, зірка нарешті вирішила присвятити час сім'ї. Разом з донькою вона насолоджується катанням на лижах серед засніжених гірських схилів. Про це акторка повідомила в соціальних мережах, розмістивши селфі з Авою. 

Цей кадр підірвав мережу, адже на фото вони схожі як дві краплі води – обидві білявки з великими блакитними очима. Від зворушливих коментарів не втрималися навіть зіркові колеги Різ Візерспун. Вони всі в один голос запевнили, що такий тандем більше схожий на близнючок, аніж на багатодітну маму та дорослу доньку. Інші ж взагалі зізналися, що акторка з Авою більше нагадують підлітків. 

Як відомо, Ава – первісток акторки. Різ Візерспун народила дівчинку, коли була у шлюбі з Раяном Філіпом. Окрім цього, подружжя виховувало сина Дікона. А з другим чоловіком агентом з пошуку талантів Джимом Тотом вона народила сина Теннесі. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дети Риз Уизерспун
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