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Риз Уизерспун очаровала сеть семейным фото с детьми

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Голливудская актриса Риз Уизерспун отметила 44-летие. В день рождения, 22 марта, она организовала семейный отдых с детьми и мужем. Соответствующее фото уже успело очаровала поклонников вечно молодой Риз.

Риз Уизерспун неоднократно доказывала, что ответственно относится к своему здоровью и здоровью семьи. Поэтому во время пандемии коронавируса она находилась на самоизоляции в роскошном поместье в Лос-Анджелесе. Но день рождения заставил звезду нарушить карантин.

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Со своим мужем Джимом Тотом, а также 20-летней дочерью Авой и сыновьями, 16-летним Диконом и 7-летним Теннеси, она отправилась в поход. Звездная семья устроила пикник за городом.

"Один из лучших дней рождения в моей жизни! Так много глубокомысленных, красивых и сердечных поздравлений от вас! Стихи, домашняя еда, замечательное выступление от моего друга и длинная прогулка на природе с семьей. Все это – подарки от чистого сердца! Спасибо всем вам за то, что заставили меня чувствовать себя любимой. Я невероятно счастливая женщина", – написала актриса в сети.

Поклонники с восторгом комментировали новый снимок кумира, обращая внимание на сходство детей с звездной мамочкой.

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Риз Уизерспун Звездные дни рождения Звездные родители Звездные дети Голливуд LifeStyle
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