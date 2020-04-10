Риз Уизерспун показала архивное фото, сделанное 20 лет назад
Известная американская актриса Риз Уизерспун решила поделиться с поклонниками своими воспоминаниями. Звезда опубликовала в сети архивную фотографию с 1990-х годов.
Знаменитости не часто распространяют фотографии, на которых предстают совсем юными. Однако бывают исключения, и поклонники могут увидеть своих кумиров, когда те еще не были известными. Любимица миллионов Риз Уизерспун также распространила архивную фотографию, которую сделала более, чем 20 лет назад.
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На снимке Уизерспун запечатлена в короткой черной юбке в белый горошек и кофте черного цвета на короткий рукав. На лице насыщенный макияж с темно-коричневой помадой на губах. Ногти накрашены в тон помаде. Также поражает непривычная для Риз прическа. Ее волосы русого цвета и собраны в оригинальную прическу сверху.
Здесь нужно распутать многое. Я имею в виду... Что происходит с моими волосами? Но что более важно… Кто еще любил этот тренд 90-х – коричневую помаду? ,
– написала в публикации актриса.
Кажется, что с годами Риз Уизерспун стала еще красивее и подтверждает это новыми фотографиями в сети.
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