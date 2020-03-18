Риз Уизерспун призналась, почему молчала о домогательствах в подростковом возрасте

Несколько лет назад голливудская актриса, которая начала карьеру еще подростком, призналась, что становилась жертвой сексуальных домогательств режиссера. Только сейчас Риз Уизерспун рассказала, почему смогла обнародовать свою историю после десятков лет молчания.

43-летняя американская актриса украсила апрельскую обложку издания Vanity Fair. Звезда не только позировала в роскошных нарядах, но и рассказала о личных переживаниях в откровенном интервью. Риз Уизерспун, которая в подростковом возрасте подвергалась домогательствам режиссера, отметила, что благодарна социальным медиа за возможность делиться пережитым.

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Так, звезда сегодня смело может говорить, что подвергалась нападениям и даже травле. Она могла оставаться единственной девочкой рядом со 150 мужчинами на съемочной площадке.

25 лет назад, когда со мной случались эти вещи, не было публичной мысли. Не было также форума, чтобы поделиться этим. Социальные медиа создали новый способ, чтобы люди могли выразить себя. Это большая, мощная и многочисленная сила,

– отметила Риз Уизерспун.



Риз Уизерспун для Vanity Fair

Кроме того, актриса отметила, что за ней сразу закрепился образ соблазнительницы и покорительницы мужских сердец после первой главной роли в драматическом фильме "Человек на Луне". Однако Риз Уизерспун никогда не акцентировала на своей сексуальности и не использовала собственное тело подобно звездным коллегам, которые смело обнажаются для мужского глянца: "Я всегда просто хотела быть смешной, знаете? И тебя не будут воспринимать устаревшей, если просто продолжать быть смешной".



Риз Уизерспун для Vanity Fair



Риз Уизерспун для Vanity Fair