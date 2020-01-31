Риз Уизерспун рассказала о своей первой роль: уникальное видео

Известная американская актриса, звезда культовых фильмов Риз Уизерспун не перестает удивлять поклонников. Знаменитость опубликовала видео, где рассказывает о своей первой роли.

Вчера, 30 января, на инстаграм-странице Риз Уизерспун появилось потрясающее видео. Актриса рассказала о своем первом актерском опыте и как ей удалось получить роль.

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С детства я мечтала быть актрисой, хотя это было странно в нашей семье, где мама и папа работали в сфере медицины. В семь лет я снялась в местной рекламе цветочного магазина. Потом я стала посещать курсы актерского мастерства. Через несколько лет я увидела объявление в газете, что для съемок ищут 14-летнюю девочку. Я отправила заявку, однако месяц не было никакого ответа,

– рассказывает Риз.

В детстве Уизерспун занималась софтболом. Когда девушка вернулась с тренировки, мама ошеломила ее новостями.

Когда я пришла домой, мама сказала: "Звонили и спрашивали, поедешь ли ты в Лос-Анджелес на кастинг." Никогда не забуду как она спросила у них по телефону: "А что это вообще за фильм?" Наверное, мама хотела убедиться, что я не попаду в какой-то грязный фильм. Молодец, мама,

– продолжает актриса.

После этого все летние каникулы девушка провела на съемочной площадке.

Я узнала все, что мне нужно было узнать об актерском деле: как работать перед камерой, откуда брать эмоции. Помню, что на премьере фильма был Арнольд Шварценеггер. И помню, какой у меня тогда был наряд: маленькое черное бархатное платье с белыми цветами и ковбойские сапоги,

– вспоминает Уизерспун.