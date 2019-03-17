Риз Уизерспун забавно прокомментировала слухи о четвертой беременности

42-летняя звезда фильма "Блондинка в законе" Риз Уизерспун воспитывает троих детей, самому младшему из которых 6 лет. Однако иностранные глянцы утверждают о четвертой беременности голливудской актрисы. Знаменитость забавно прокомментировала слухи о несуществующей беременности, опубликовав фото журнала.

В свои 42 года Риз Уизерспун достигла всего, о чем может мечтать женщина. Она реализовала себя в карьерном плане и воспитывает трех прекрасных детей – 19-летнюю Аву, 15-летнего Дикона и 6-летнего Теннесси. Однако в иностранных СМИ распространяют информацию о ее четвертой беременности. Актриса решила не обходить стороной слухи и нашла способ забавно возразить фальшивую информацию.

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Риз Уизерспун опубликовала фото журнала на своей странице в Instagram. К слову, на обложке глянца она предстала вместе с бывшей женой Бена Аффлека, Дженнифер Гарнер, заголовок рядом с которой утверждает, что в этом году они обе в четвертый раз станут мамами. Именно поэтому в подписи к снимку Риз Уизерспун обратилась именно к ней.

Эй, Дженнифер, давай воспитывать наших воображаемых детей вместе?

– в шутку спросила Риз Уизерспун у Дженнифер Гарнер.