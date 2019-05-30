"Рэмбо 5: Последняя кровь": в сети появился трейлер заключительной серии боевика

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Кадр из фильма "Рэмбо 5: Последняя кровь"
Кадр из фильма "Рэмбо 5: Последняя кровь" / IMDb

Сеть покоряет новый трейлер к кинокартине о легендарном Рэмбо. Лента под названием "Рэмбо 5: Последняя кровь" станет заключительной в серии фильмов, которые выходили на большой экран с 1980-х годов.

Вскоре любимец миллионов Сильвестер Сталлоне снова предстанет перед поклонниками в желанном образе. Об этом свидетельствует первый трейлер фильма "Рэмбо 5: Последняя кровь", который опубликовали представители компании Lionsgate Movies на своем YouTube-канале.

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По сюжету, главный герой Джон Рэмбо страдает посттравматическим стрессовым расстройством и переживает не лучшие времена. Однако все болезни отходят на второй план, когда его близкие в беде. Одна из его знакомых в отчаянии рассказывает ему, что ее внучка пропала в Мексике. Герой решает помочь. Он пересекает границу и берется за поиски девочки.

Смотреть трейлер фильма "Рэмбо 5: Последняя кровь": видео

 

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Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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