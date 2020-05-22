Рэпер Drake оскорбил сестер Кардашян в песне: скандальные детали

Американский рэпер Drake оскандалился: в сеть попала запись его песни. в которой он довольно грубо оскорбил сестер Кардашян – Кайли и Кендалл. Артист уже отреагировал на резонанс в сети и извинился.

Как разгорелся скандал

Часто упоминание знаменитостей в клипе или песне приносит еще больший успех треку. Однако это отнюдь не было в случае рэпера Drake. В сеть попала архивная композиция артиста, которую он никогда не хотел публиковать: ролик появился на инстаграм-странице Night Owl Sound и вызвал бурную реакцию.

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В треке Drake вспоминает моделей и миллионерш Кайли и Кендалл Дженнер, а также Джиджи Хадид. Рэпер заявляет, что таких, как эти красавицы, у него десятки, потому что это "девки на стороне".

Да, я маргинал и подонок. Кайли Дженнер – это девка на стороне. У меня их 20, таких как Кайли. У меня есть и 20 ч*ртовых Кендалл, стройных молодых моделей Vogue, и столько же Джиджи,

– поет Drake в скандальном ролике.

Такая запись вызвала большое удивление и возмущение у пользователей сети. Drake оскорбил девушек в треке, и выбрал для этого своих друзей – сестер Кардашян.

Реакция Drake на скандал

Звездные красавицы решили не комментировать оскорбительную запись. Ни Кайли, ни Кендалл Дженнер не затрагивали эту тему в сети. А вот сам рэпер уже принялся улаживать конфликт. На инстаграм-странице он извинился перед девушками и заявил, что не хотел, чтобы эту запись когда-нибудь видели другие.

"Этот рэп вообще не должен был звучать. Три года назад песня как-то просочилась в музыкальный каталог, и поэтому вы ее случайно услышали. Меньше всего мне хотелось бы начинать свое утро с мысли, что я обидел друзей. Потому и говорю это сейчас", – отметил Drake.