Рэпер Гуф выступив в аннексированном Крыму открыл магазин в Киеве и анонсировал тур по Украине

Российскому исполнителю Алексею Долматову, более известному, как Гуф, запретили въезд в Украину еще в 2016 году. Однако рэпер решил нарушить действующее законодательство и сначала открыл магазин собственного бренда LUGANG в Киеве, а впоследствии планирует всеукраинский тур. Концерты артиста охватят 8 украинских городов.

Новостями и планами касательно Украины 40-летний Гуф поделился на личной странице в Инстаграме. Несмотря на запрет на въезд из-за выступлений в аннексированном Крыму, рэпер не только открывает собственный бизнес в нашей столице, но и стремится приехать в страну с концертами.

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Так, одежда личного бренда Гуфа LUGANG доступна для украинских покупателей в режиме онлайн, а после отмены карантинных запретов – на улице Пирогова в Киеве. Примечательно, что множество вещей украшает принт с московскими "Сталинскими высотками" – семь советских небоскребов. Именно с этого рисунка начинается ролик.

Гуф вместе с тем сделал еще один громкий анонс: рэпер планирует всеукраинский тур. С концертами он хочет появиться в восьми городах нашего государства, которые пока не стал рассекречивать. Артист планирует удивлять публику новой программой и треками с последнего релиза. Пока неизвестно, как Гуфу удастся пересечь границу, ведь после неудачной попытки в очередной раз нарушить украинское законодательство он попал и в базу "Миротворец".

Как настроение, ребята? В общем, мы снова летим на Украину. Не хочу загадывать, но уверен, что будет сильно ... Короче, Украина, восемь городов – восемь концертов,

– заявил рэпер рифмованными строками.

Напомним, что в августе 2016 года Гуфу так и не удалось провести свой концерт в Одессе. Тогда администрация клуба решила нарушить запрет, организовав ему выступление несмотря на то, что въезд в Украину исполнителю был запрещен еще в марте того же года. Российского рэпера не пустили в Украину, а затем Гуф попал в черный список "Миротворца". Причиной стала незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.