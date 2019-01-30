Рэпер Дрейк оставил двум работницам McDonald's 20 тысяч долларов "на чай": фото

91 Читати новину українською
Дрейк
Дрейк / Instagram / @champagnepapi

Экс-возлюбленный певицы Рианны рэпер Дрейк зашел в ресторан быстрого питания McDonald's и после того, как сделал заказ, артист оставил двум сотрудницам десять тысяч долларов чаевых каждой.

Так, в социальной сети Twitter пользователь с именем AJ, который стал очевидцем, показал фото Дрейка возле кассы в McDonald's.

Читайте также: Роналду оставил 20 тысяч евро "на чай" работникам в греческом отеле

По его словам, рэпер заказал бургеры и оставил двум сотрудницам 10 тысяч долларов наличными чаевых для каждой. Впоследствии свою фотографию из заведения Дрейк также опубликовал на своей странице в Instagram.

Пользователи сети одобрительно прокомментировали поступок музыканта, а кое-кто пошутил фразой о том, что "Дрейк снова делает Америку великой" (перефразировка лозунга, которым пользуются американские политики – "Make America Great Again").

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений champagnepapi (@champagnepapi)

 

Теги: LifeStyle Музыка Курьезные новости
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
сегодня 13:40 Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
57
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
30 января 18:23 Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
153
Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
30 января 18:00 Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
Олена Булан 366
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
30 января 11:25 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 25788
Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
29 января 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
Марта Вересюк 385
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
29 января 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 292
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук