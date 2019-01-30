Рэпер Дрейк оставил двум работницам McDonald's 20 тысяч долларов "на чай": фото

Экс-возлюбленный певицы Рианны рэпер Дрейк зашел в ресторан быстрого питания McDonald's и после того, как сделал заказ, артист оставил двум сотрудницам десять тысяч долларов чаевых каждой.

Так, в социальной сети Twitter пользователь с именем AJ, который стал очевидцем, показал фото Дрейка возле кассы в McDonald's.

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По его словам, рэпер заказал бургеры и оставил двум сотрудницам 10 тысяч долларов наличными чаевых для каждой. Впоследствии свою фотографию из заведения Дрейк также опубликовал на своей странице в Instagram.

Пользователи сети одобрительно прокомментировали поступок музыканта, а кое-кто пошутил фразой о том, что "Дрейк снова делает Америку великой" (перефразировка лозунга, которым пользуются американские политики – "Make America Great Again").