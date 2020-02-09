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Рэпер Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью, – СМИ

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Дрейк закрутил роман с моделью / Instagram / @champagnepapi

На днях канадский рэпер Дрейк дал откровенное интервью, в котором признался, что готов к новым отношениям. Но не прошло и недели, как артист совершил несколько публичных выходов с 23-летней моделью Имаан Хаммам.

Как сообщает The Daily Mail, слухи о звездном романе спровоцировал выход Дрейка и Имаан на вечеринке в Нью-Йорке. Мероприятие прошло 5 февраля в рамках американской Недели моды. Пара охотно вместе проводила время, общаясь с голливудскими коллегами. Дрейк обнимал Имаан Хаммам за талию, не скрывая своей симпатии к красавице.

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После этого папарацци сфотографировали рэпера, когда он покидал квартиру модели в Нью-Йорке. Еще одним подтверждением тайного романа Дрейка стал его визит на вечеринку бренда Frame. Имаан сотрудничает с дизайнерами и представила их новинки на подиуме. А уже на вечеринке модель с Дрейком праздновала выход новой коллекции Frame.

Известно, что Имаан Хамман – нидерландская модель, которая имеет египетские и марокканские корни. В 23 года она сумела покорить мировые подиумы и заключить договора с известными брендами. Сейчас ни она, ни 33-летний Дрейк не комментируют слухи о романе и избегают публикаций совместных фото в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The Shade Room (@theshaderoom)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FRAME (@frame)

Интересно, что рэпера уже давно называют ловеласом за его громкие романы. Дрейк имел длительные отношения с певицей Рианной, однако пара распалась в 2013 году. Впоследствии артисты восстановили отношения, однако они продержались всего несколько месяцев. По словам инсайдеров западных СМИ, Дрейк до сих пор влюблен в певицу. "Их роман длился много лет. Каждый раз, когда он с кем-то видит Рианну, у него просто едет крыша", – рассказали источники The Hollywood Reporter.

Кроме этого, рэперу приписывали романы с певицами Мадонной и Дженнифер Лопес, порнозвездой Софи Брюссой, спортивной журналисткой Розалин Голд-Онбуд и другими красавицами.

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Мода Звездные романы LifeStyle
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