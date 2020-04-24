35-летний рэпер Fred the Godson умер от коронавируса

35-летний американский рэпер Fred the Godson умер от коронавируса. Более двух недель назад на личной странице в инстаграме он признался, что у него диагностировали COVID-19. Долгое время артист находился под наблюдением врачей, однако вчера, 23 апреля, близкое окружение звезды объявило о его смерти.

С каждым днем ​​статистика жертв доказывает, что коронавирус – это угроза не только для пожилых людей. Он беспощаден и к тем, кто находится вне группы риска. Так, 35-летний рэпер Fred the Godson умер от осложнений, вызванных коронавирусом. О его смерти сообщает издание TMZ.

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Около двух недель назад, 6 апреля, Fred the Godson опубликовал сообщение на личной странице в инстаграме, которым объявил о заражении коронавирусом. Рэпер сложно переносил болезнь. Его жена ранее призналась, что мужа госпитализировали и на протяжении длительного времени он находился под аппаратом искусственной вентиляции легких, однако несколько дней назад его отключили от прибора.

Избранница Fred the Godson надеялась на то, что это хороший знак. Однако обстоятельства сложились по-другому. Близкое окружение рэпера сообщило о его смерти от осложнений. Семья не разглашает никаких деталей потери, поэтому непонятно, успел ли исполнитель вернуться домой, или провел последние минуты жизни в больнице.

В мире подтверждено 2 666 071 случаев COVID-19. 187 505 человек умерли от коронавируса, 735 367 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (854 573), Испания (213 024), Италия (189 973), Франция (159 877) и Германия (151 195).



Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала