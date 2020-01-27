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Рэпер Tyler, The Creator обвинил организаторов Грэмми в расизме

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Tyler, The Creator на сцене Грэмми-2020 / www.gettyimages.in

Американский рэпер Tyler, The Creator в ночь на 27 января стал лауреатом премии Грэмми в номинации "Лучший рэп-альбом". Со сцены мужчина заявил, что жюри премии награждают темнокожих исполнителей только в категории "рэп" и "урбан", игнорируя другие номинации.

В момент награждения премией Грэмми-2020 за пластинку IGOR, рэпер Tyler, The Creator (настоящее имя – Тайлер Грегори Оконма) вышел на сцену вместе с его матерью, которая не сдерживала слез и обнимала своего сына, некоторое время не подпуская его к микрофону. Он поблагодарил ее и менеджера, а также семью и друзей за то, что поддерживают его и терпят чрезмерную гиперактивность.

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Смотрите выступление Tyler, The Creator на Грэмми 2020 онлайн:

Но за кулисами премии он признался изданию Vulture, что несколько возмущен ежегодными результатами музыкальной награды. Tyler, The Creator недоволен, что темнокожих артистов постоянно называют рэпперами независимо от жанровой принадлежности.

Я поделен пополам. С одной стороны, я очень благодарен за то, что мое творчество признали. Но каждый раз отстой в том, что когда мы, я имею в виду ребят, которые выглядят как я, делаем что-то за пределами привычных жанров, это постоянно включают в категории "Рэп" или "Урбан". Для меня это слово "урбан" – просто политкорректный вариант слова на букву "N". Почему мы не можем быть в категории "поп-музыка?"
– заявил американец.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости США Грэмми Расизм
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