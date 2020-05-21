Рэпера 50 Cent обвинили в нападении на уличного художника, – СМИ

Популярного американского рэпера подозревают в нападении на уличного художника Lushsux, который создал несколько насмешливых рисунков с исполнителем. Художник объявил, что попал в больницу после жестокого избиения, заказчиком которого он считает 50 Cent. Исполнитель ранее выражал свое критическое отношение к творчеству художника.

О нападении сообщил сам художник, работающий под псевдонимом Lushsux, на личной странице в Инстаграме. Он убежден, что физическихе травмы ему нанесли за рисунки с изображением рэпера 50 Cent в образах Тейлор Свифт, Дональда Трампа, Ким Чен Ына и Майка Тайсона.

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Lushsux рассказал, что на улице на него напало 6 или 7 человек, после чего он оказался в больнице. Художник публично обвинил в нападении 50 Cent и признался, что подобные "неприятности" случаются с ним не впервые. Однако избиение произошло вскоре после того, как влиятельный артист выразил свое недовольство творчеством художника и дал понять, что его изображения больше не должны появляться на стенах Нью-Йорка.

После огласки в прессе и социальных сетях рэпер 50 Cent попытался защитить свое честное имя перед общественностью и опубликовал сообщение на личной странице в инстаграме, которым подчеркнул, что непричастен к избиению автора рисунков. "Художник получил удар в лицо, это был не я, я этого не делал", – написал исполнитель, дополнив публикацию изображением, на котором он предстал в образе американской телеведущей и актрисы Опры Уинфри.

После заявления 50 Cent уличный художник Lushsux отказался от своих слов и отметил, что пользователи сети неправильно поняли его слова.

Что известно о рэпере 50 Cent?

Кертис Джексон остался сиротой в возрасте 8 лет. Он продавал наркотики и записывал рэп. Его музыкальная карьера началась после того, как в 2002 году диск с его песнями попал к Эминему. Он познакомил молодого исполнителя с продюсером Dr. Dre.

Дебютный альбом Get Rich or Die Tryin 50 Cent выпустил в 2003 году, и эта пластинка обеспечила ему мировую известность, ведь разлетелась с полок за несколько дней. Рэпер выпустил уже шесть студийных альбомов, сыграл в десятках фильмов, спродюсировал множество клипов, получил Грэмми и открыл звезду на Аллее славы в Голливуде.