Известного американского рэпера Lil Marlo застрелили за рулем собственного автомобиля. Трагический случай произошел в США. На время смерти ему было 30 лет.

О смерти исполнителя сообщает издание TMZ. Рэпер Lil Marlo (настоящее имя – Рудольф Джонсон) был убит за рулем автомобиля в городе Атланта, штата Джорджия.

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Правоохранительные органы рассказали, что получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии в центре города. Когда они прибыли на место инцидента, обнаружили тело исполнителя. Врачам не удалось спасти жизнь артисту, они приехали и констатировали смерть.

Следователи заявляют, что Lil Marlo был целью стрельбы. Сейчас они работают над тем, чтобы выяснить причины инцидента. Сейчас обстоятельства, при которых произошла стрельба неизвестны, однако предварительно следствие указывает на то, что это было преднамеренное убийство.

Что известно о Lil Marlo?

Lil Marlo был участником лейбла Quality Control. От получил известность благодаря хитам 1st N 3rd, F**em и The 9 + Z6ne. У рэпера осталось двое детей – сын и дочь.

Lil Marlo – 1st N 3rd: смотрите видео онлайн