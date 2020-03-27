Рэпера French Montana обвинили в изнасиловании: детали скандала

На 35-летнего исполнителя French Montana подала в суд девушка с псевдонимом Джейн Доу. Она заявила, что рэпер не только изнасиловал ее, но и подвергал жестокому эмоциональному и физическому насилию. Жертва утверждает, что подобные инциденты неоднократно случались и с другими женщинами.

Как сообщает издание The Blast, судебная волокита грозит не только French Montana, но и его помощнику Мансуру Беннуну и лейблу Coke Boy Records, который основал исполнитель. Девушка не стала раскрывать свое настоящее имя и представилась Джейн Доу. Она уверяет, что была изнасилована и избита в доме рэпера в Хидден-Хилс 28 марта 2018 года.

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Жертва отмечает, что мужчины не впервые посягают на женское достоинство гостей своего дома. Они специально спаивали девушек и предлагали им наркотики, чтобы без их на то согласия совершать действия сексуального характера. Кроме того, по словам Джейн Доу, которая только начала свою модельную и актерскую карьеру, она подвергалась не только физическим, но и эмоциональным издевательствам.

Девушка отметила, что попала в имение French Montana около 6 часов утра после того, как посетила его студию звукозаписи. Она пришла в себя только после обеда и почувствовала, что на протяжении всего времени была недееспособной. После этого инцидента Джейн Доу вынужденно прекратила свое творчество, а сейчас требует возмещения за эмоциональные страдания и депрессию.