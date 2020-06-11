Знаменитая рэперша Игги Азалия родила сына. Такое признание артистки шокировало ее фанатов, так как до сих пор были только слухи о беременности звезды без всякого подтверждения или фото.

О первенце 30-летняя Игги Азалия рассказала поклонникам на инстаграм-странице. Артистка призналась, что во время всей беременности держала информацию о ребенке в секрете, потому что хочет дать ему приватность, которой у нее, как у звезды, нет. Однако сын является частичкой ее жизни, поэтому больше скрывать его существование Игги Азалия не стала.

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У меня есть сын. Я ждала удобного случая, чтобы рассказать об этом... Я хочу сохранить для него приватность, но при этом его появление на свет не должно оставаться секретом,

– отметила звездная мамочка.

Детали о рождении сына Игги Азалия решила не раскрывать. Поэтому в западных СМИ до сих пор не называют ни дату рождения первенца рэперши, ни его имя.

Что известно о беременности Игги Азалии

Еще в декабре 2019 года журналисты со ссылкой на инсайдеров писали, что Игги Азалия готовится впервые стать мамой. Тогда артистка отказалась комментировать слухи и опубликовала архивное фото в купальнике, чтобы отвести подозрения. После этого Игги Азалия прекратила вести блог и наслаждалась беременностью.

Пока неизвестно и имя отца новорожденного мальчика. Вероятно, им стал рэпер Playboi Carti. У Игги Азалии был роман с ним с осени 2018 года, после чего на ее безымянном пальце появилось кольцо, что вызвало слухи о помолвке. Однако вышла ли замуж певица и с кем будет воспитывать сына – Игги Азалия не рассказывает.