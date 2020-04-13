Рэперша Cardi B будет раздавать по тысяче долларов фанатам, которые в этом нуждаются
Популярная американская рэп-исполнительница Cardi B присоединилась к числу звезд, которые помогают бороться с пандемией коронавируса и сделает благотворительные взносы в размере одного миллиона долларов.
Когда вся планета страдает от смертельного вируса COVID-19, который уже успел унести жизни более ста тысяч человек, нужно объединяться и помогать друг другу. В этой масштабной борьбе значительную роль играют всемирно известные звезды, которые жертвуют огромные суммы. Рэперша Cardi B также решила помочь своим поклонникам в нелегкое время.
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На официальной странице Cardi B появилось видео, на котором она предстала в халате и с полотенцем на голове. Также исполнительница похвасталась естественной красотой, ведь на лице у нее не было макияжа.
Знаменитость поблагодарила всех, кто поддерживает ее бренд Fashion Nova и решила поддержать подписчиков в нелегкое время. Девушка отметила, что многим людям сейчас трудно оплачивать счета и обеспечивать семью. Она объединилась с брендом и в течение 42 дней ежечасно будет жертвовать поклонникам по тысяче долларов.
По словам артистки, чтобы получить средства, нужно рассказать почему именно вам они нужны и указать ссылку на свой аккаунт в инстаграме. Страница обязательно должна быть открытой. Звезда отметила, что не стоит пытаться обмануть ее, ведь она проверит, действительно ли вы нуждаетесь в этих деньгах.
Добавим, по состоянию на 12 апреля в мире зафиксировали 1 792 782 случая инфицирования коронавирусом, из которых 109 785 летальные. Удалось выздороветь 411 515 людям. Больше всего больных в США – 533 115 человек. Там жертвами COVID-19 стали уже 20 580 человек. Впервые в истории страны на всей территории провозгласили режим major disaster – крупнейшего бедствия или катастрофы. Для защиты своего здоровья и жизни тех, кто рядом, – оставайтесь дома, независимо от того, в какой стране проживаете.
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