Рэперша Cardi B сделала оригинальный подарок мужу: видео

Американская рэп-исполнительница Cardi B, которая считается одной из самых эпатажных артисток мира, подготовила сюрприз для своего мужа. На день рождения певца Offset она подарила 500 тысяч долларов.

Необычный подарок рэперша спрятала на кухне и ожидала, когда ближайшие друзья ее избранника соберутся в их имении. Когда же гости пришли, Cardi B отметила, что у артиста есть все, поэтому удивить его сложно. Специально для именинника она купила большой холодильник, в котором поместила 500 тысяч долларов.

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Сначала Offset не понял, в чем сюрприз, поэтому даже не хотел вставать и смотреть на новую технику в их доме, назвав жену сумасшедшей. Однако друг рэпера, который стоял рядом с холодильником, открыл дверцу и показал пачки денег. Cardi B поинтересовалась у певца, что он хотел бы купить на такую кругленькую сумму – новую машину, драгоценности или одежду, – он решил пока не давать ответа.

Но на этом праздник не завершился. Сразу после домашнего застолья Cardi B и Offset отправились на роскошную вечеринку, которую устроили в Лос-Анджелесе. Большой торт, много музыки и алкоголя, видеоигры – такими сюрпризами порадовала именинника его возлюбленная. Все это поклонники рэперов могут увидеть в сети, ведь как Cardi B, так и Offset охотно опубликовали праздничные ролики в сети.