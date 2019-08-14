Рэперу A$AP Rocky объявили приговор за нападение в Швеции

Американский рэпер A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс) получил приговор от Стокгольмского районного суда. Мужчина получит условный срок и обязан выплатить компенсацию пострадавшему.

Дело о нападении рэпера на местных жителей Стокгольма, Швеция, 2 июля длилась почти 1,5 месяца. За это время рэперу пришлось отменить ряд концертов, которые были запланированы в рамках гастрольного тура, а также выступление в роли хедлайнера Atlas Weekend в Украине.

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После длительного содержания под стражей, суд определил наказание – условный срок и компенсация в размере 1,32 тысячи долларов. Известно, что условный срок получили также два охранника A$AP Rocky, а сумма компенсации меньше, чем нуждался истец. Об этом сообщают на BBC.

В суде также заявили, что A$AP Rocky и его коллеги не действовали с целью самообороны: "На основании показаний двух свидетелей суд пришел к выводу, что обвиняемые не подвергались преступному нападению. Поэтому они не находились в ситуации, когда им было разрешено применять насилие в целях самообороны".

Что известно об аресте A$AP Rocky?

Звезда рэпа находился в Швеции в Стокгольме в рамках концертного тура по Европе. Рэпера и его трех членов гастрольной команды вечером 2 июля задержали по подозрению в нападении на двух мужчин. Соответствующее видео нападения появилось на портале TMZ. По версии самого A$AP Rocky, неизвестные были под действием наркотических веществ, а также следили за рэпером и командой на протяжении четырех кварталов, обвиняли, что те сломали их наушники, и приставали к прохожим девушкам. Из-за этого рэпер и его команда решили заступиться за них.

Дело в нападении рэпера на мужчин длилось больше месяца. Свою поддержку A$AP Rocky выразили такие звезды, как Ким Кардашян, Джастин Бибер, Post Malone, Шон Мендес, а также заместитель госсекретаря США Карл Риш по просьбе Дональда Трампа.