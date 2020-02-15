Робби Уильямс стал отцом в четвертый раз: у звездной пары родился сын

В семье 46-летнего певца и 40-летней актрисы Айди Филд пополнение. Звездные супруги уже воспитывают двух дочерей и сына, а недавно на свет появился еще один малыш. Родители решили поделиться радостной новостью в День влюбленных.

На страницах инстаграма американской телезвезды Айды Филд вчера, 14 февраля, появился трогательный пост, которым многодетная мамочка сообщила о пополнении в семье. У пары родился мальчик, которого назвали Бо Бенедикт Энтони Уильямс.

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Наверное, более чувственного поздравления с Днем влюбленных не стоит и ожидать. Фотография, на которой рядом изображены четыре пары ног, взорвала сеть.

Найди разницу... В этот День святого Валентина мы хотели бы отпраздновать любовь самым удивительным образом... Бо Бенедикт Энтони Уильямс,

– представила сына Айда Филд.

Сама звезда призналась, что малыша Бо родила суррогатная мать, услугами которой они уже пользовались ранее. Многодетная мамочка не может нарадоваться новорожденному малышу: "Мы так счастливы, что наш сын здоров и теперь рядом с нами. Теперь мы официально полная семья".

Стоит отметить, что первых детей – 7-летнюю Теодору и 5-летнего Чарлтона – Айда родила самостоятельно. А вот годовалую Колетт выносила та же суррогатная мать, что и сына Бо. Супруги поддерживают тесный контакт с женщиной, хоть и не афишируют ее имя в прессе. Они бесконечно благодарны ей, что родила их детей. Она почетный гость на многих детских праздниках звездной семьи, которую Робби Уильямс и Айда Филд создали в 2010 году в Лос-Анджелесе.