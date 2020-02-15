24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Робби Уильямс стал отцом в четвертый раз: у звездной пары родился сын

0 Читати новину українською
Робби Уильямс / Instagram / @aydafieldwilliams

В семье 46-летнего певца и 40-летней актрисы Айди Филд пополнение. Звездные супруги уже воспитывают двух дочерей и сына, а недавно на свет появился еще один малыш. Родители решили поделиться радостной новостью в День влюбленных.

На страницах инстаграма американской телезвезды Айды Филд вчера, 14 февраля, появился трогательный пост, которым многодетная мамочка сообщила о пополнении в семье. У пары родился мальчик, которого назвали Бо Бенедикт Энтони Уильямс.

Читайте также: С малышом на руках: Энрике Иглесиас показал фото из роддома

Наверное, более чувственного поздравления с Днем влюбленных не стоит и ожидать. Фотография, на которой рядом изображены четыре пары ног, взорвала сеть.

Найди разницу... В этот День святого Валентина мы хотели бы отпраздновать любовь самым удивительным образом... Бо Бенедикт Энтони Уильямс,
– представила сына Айда Филд.

Сама звезда призналась,  что малыша Бо родила суррогатная мать, услугами которой они уже пользовались ранее. Многодетная мамочка не может нарадоваться новорожденному малышу: "Мы так счастливы, что наш сын здоров и теперь рядом с нами. Теперь мы официально полная семья".

Стоит отметить, что первых детей – 7-летнюю Теодору и 5-летнего Чарлтона – Айда родила самостоятельно. А вот годовалую Колетт выносила та же суррогатная мать, что и сына Бо. Супруги поддерживают тесный контакт с женщиной, хоть и не афишируют ее имя в прессе. Они бесконечно благодарны ей, что родила их детей. Она почетный гость на многих детских праздниках звездной семьи, которую Робби Уильямс и Айда Филд создали в 2010 году в Лос-Анджелесе.

 

Портрет Зеленского повесили в лифте: как реагируют украинцы – забавное видео
сегодня
6498
Автор: Марина Джура
Теги: Робби Вильямс Звездные мамы Звездные дети Новости LifeStyle LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:17 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 5543
14 февраля 12:15 10 лучших фильмов о любви, которые вас не разочаруют
Юлія Турелик 1227
14 февраля 11:18 14 фильмов о любви ко Дню святого Валентина
Уляна Журба 16787
13 февраля 13:20 Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому
Олена Булан 19907
13 февраля 11:45 Что подарить девушке на Валентина: 10 интересных и оригинальных идей
Юлія Турелик 997
Новости
Больше новостей
Залиште відгук