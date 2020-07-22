Голливудский актер Роберт Паттинсон вскоре потеряет статус холостяка. По неофициальным данным западных СМИ, знаменитый красавец сделал предложение любимой девушке – актрисе и модели Сьюки Уотерхаус.

Как сообщает The Daily Mail, слухи о помолвке спровоцировала прогулка пары в Лондоне. 22 июля Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус шли на обед, когда папарацци сделали несколько фото влюбленных. На безымянном пальце модели виднелся массивный золотой перстень, который и свидетельствовал о помолвке.

Смотрите также Принцесса Беатрис вышла замуж в платье своей бабушки: фото с королевской свадьбы

Интересно, что первые слухи о помолвке Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус распространялись в прессе еще в декабре 2019 года. Однако, как и тогда, звездная пара решила не комментировать никаких предположений.

Что известно о романе Роберта Паттинсона

Роберт Паттинсон закрутил роман с эффектной блондинкой еще в 2018 году. Тогда актера впервые заметили на свидании со Сьюки Уотерхаус. Для романтичнго вечера Роберт Паттинсон выбрал не ресторан, а шоу "Мамма Миа" в Ноттинг-Хилл.

После вспышки коронавируса актер с любимой поселились в его апартаментах в Лондоне. Инсайдеры утверждают, что пандемия только укрепила отношения влюбленных, а на рождественские праздники Роберт Паттинсон сделал предложение Сьюки Уотерхаус. Девушка ответила согласием, поэтому вскоре в Голливуде может отгреметь еще одна свадьба. А вот комментировать свою личную жизнь Роберт Паттинсон категорически отказывается.

"Если вы впускаете людей в ваши отношения, это обесценивает саму суть любви. Я не могу понять, как кто-то может идти по улице, держась за руки, и я делаю то же самое, а сотни людей фотографируют это. Граница между тем, когда ты играешь, а когда нет, в конце концов смывается, и ты можешь сойти с ума", – рассказывал ранее Роберт Паттинсон.