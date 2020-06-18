Актер Роберт Паттинсон вскоре возобновит работу над съемками нового фильма о Бэтмене. Эта роль будет знаковой в карьере голливудского красавца, поэтому он не скрывает восторга и волнения от франшизы.

На днях Роберт Паттинсон дал откровенное интервью журналу Healthy For Men, в котором рассказал о подготовке к съемкам "Бэтмена". Актер признался, что усиленно тренировался, чтобы сыграть супергероя. Во время карантина он не терял формы, чтобы без каких-либо задержек вернуться к созданию фильма. В целом эта лента для Паттинсона – своеобразный челлендж.

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"Я не боюсь неудачи. Честно говоря, я стал более амбициозным в тех ролях, которые выбираю сейчас. Несколько лет назад бы бежал от любого проекта, который требовал бы таких физических усилий ... Но я всегда хотел научиться чему-то новому и добиться большего. Обычно это касается воплощения персонажа, у которого другая личность, но также и физическая форма", – отметил Роберт Паттинсон.

Сейчас тренировки голливудского "Бэтмена" включают бег на 5-10 километров, упражнения для пресса и мышц рук, а также правильное питание.



Роберт Паттинсон в образе Бэтмена / Фото The Daily Mail

Роберт Паттинсон не избежал вопроса о том, был ли страх перед ролью такого культового супергероя. Актер признался, что на самом деле переживал, сможет ли перевоплотиться в Брюса Уэйна и убедительно предстать в кадре. Однако его коллеги из Marvel убедили, что он осилит роль.

"У каждого актера есть период, когда он сомневается или задает себе вопрос, сможет ли он соответствовать персонажу в сценарии и ожиданиям зрителей. Ты смотришь на настоящих супергероев – Хемсворта, Скалу, Дауни-младшего, Эванса – и думаешь, а на том ли ты месте оказался. Но, поговорив с некоторыми из них, я узнал, что все нервничают, когда получают подобную роль", – рассказал Роберт Паттинсон.

Что известно о фильме "Бэтмен"

После легендарной трилогии Кристофера Нолана в Голливуде не брались за съемки "Бэтмена". И только в 2020 году начали создание новой ленты, главную роль в которой получил звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон.

В новом фильме Мэтта Ривза Бэтмен начнет расследование таинственных исчезновений людей. Чтобы найти ответы на свои вопросы, он погрузится в темную историю города Готэм и столкнется со всеми его злодеями, которые будут под подозрением.

Премьера фильма запланирована на сентябрь 2021 года. Однако эта дата может варьироваться из-за задержек в съемках.

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