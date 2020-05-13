Роберт Паттинсон украсил обложку глянца и рассказал, с кем проводит карантин: стильные фото

Сегодня, 13 мая, один из самых харизматичных актеров современности Роберт Паттинсон празднует день рождения. Звезде саги "Сумерки" исполняется 34 года. Он снялся в фотосессии для знаменитого глянца и дал откровенное интервью, в котором признался, что карантин проводит не в одиночестве.

Во время пандемии коронавируса Роберт находится в Лондоне. В разговоре с журналистами журнала GQ он поделился интересными подробностями личной жизни, а на фото, которые были опубликованы на страницах издания, предстал в стильных и соблазнительных образах.

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Паттинсон говорит, что в изоляции находится вместе со своей девушкой, однако имя любимой не называет. Известно, что с 2018 года он встречается с моделью Сьюки Уотергаус. Поэтому, вероятно, на карантине влюбленные живут вместе. Это время они используют для того, чтобы вдоволь побыть вдвоем и насладиться друг другом без посторонних глаз.

Также Роберт снялся в домашней фотосессии для глянца. Он украсил его обложку, на которой изображен с растрепанными волосами и с камерой в руках.



Робер Паттинсон на обложке журнала GQ / Фото: GQ

Предлагаем посмотреть фотографии с Робертом Паттинсоном, которые были сделаны дома. Таким образом он акцентирует внимание на том, что придерживается установленных правил карантина.



Роберт Паттинсон позировал в стильной фотосессии/ Фото: GQ



Роберт Паттинсон в фотосессии для глянца / Фото: GQ



Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон / Фото: GQ



Харизматичный Роберт Паттинсон / Фото: GQ



Актер Роберт Паттинсон / Фото: GQ



Роберт Паттинсон / Фото: GQ



Роберт Паттинсон позировал в фотосессии для глянца / Фото: GQ



Роберт Паттинсон / Фото: GQ



Британский актер и модель Роберт Паттинсон / Фото: GQ



Роберт Паттинсон / Фото: GQ