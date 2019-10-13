Роберт Дауни-младший сыграл доктора Дулиттла: появились первый постер и трейлер фильма

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Роберт Дауни-младший в фильме "Путешествие доктора Дулиттла"
Роберт Дауни-младший в фильме "Путешествие доктора Дулиттла" / Twitter / @DolittleMovie

В Голливуде готовятся к громкой премьере фильма "Путешествие доктора Дулиттла" (The Voyage of Doctor Dolittle). Однако поклонники киноленты не увидят Эдди Мерфи – роль ветеринара сыграет талантливый Роберт Дауни-младший.

В воскресенье, 13 октября, в сети появился первый постер и трейлер фильма "Путешествие доктора Дулиттла". На кадрах видно, что знаменитого ветеринара, который понимает язык животных, сыграл голливудский красавчик и звезда Marvel Роберт Дауни-младший. Кинолента расскажет о новых приключениях доктора Дулиттла и его увлекательном путешествии на лодке.

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Сейчас представители компании Universal Pictures не разглашают деталей сюжета. Известно только, что озвучивать животных будут голливудские звезды Джон Сина, Марион Котияр, Рами Малек, Крэйг Робинсон, Селена Гомес и другие. Кроме этого, в фильме появятся Антонио Бандерас, Майкл Шин и Генри Коллетт. Премьера киноленты "Путешествие доктора Дулиттла" запланирована на январь 2020 года.

Офіційний постер фільму
Официальный постер фильма "Путешествие доктора Дулиттла" / Twitter / @DolittleMovie

Сейчас сеть покоряет первый официальный трейлер к фильму "Путешествие доктора Дулиттла", в котором видно, что создатели решили немного отойти от привычного представления о серии этих фильмов. К съемкам привлекли не только одних из самых перспективных актеров, но и художников, которые создали потрясающую графику и спецэффекты.

Смотрите первый трейлер к фильму "Путешествие доктора Дулиттла": видео

Что известно о серии фильмов "Доктор Дулиттл"?

История об известном ветеринаре создана писателем Хью Лофтингом. Всего есть 12 книг, которые получили бешеную популярность в мире. Впервые экранизировать знаменитый сюжет взялись в 1967 году. Тогда главную роль исполнил актер Рекс Харрисон, а кинокартина получила премии Оскар за лучшую песню и визуальные эффекты.

Уже в 1998 году вышел римейк фильма с Эдди Мерфи в главной роли. Талантливая игра и мимика актера настолько понравилась зрителям, что кинолента стала одной из самых успешных. История знаменитого "Доктора Дулиттла" не базировалась на книгах, а авторы сценария только позаимствовали идею.

По их сюжету, главный герой с детства умел разговаривать с животными, но его отец отучил это делать. Через много лет Джон Дулиттл случайно сбивает собаку на дороге и возвращает свой особый дар. Слухи о враче, который понимает животных, быстро распространяются в лесу, поэтому герой получает много особых пациентов. Однако его работа приводит к неприятностям: доктора Дулиттла отправляют в психиатрическую больницу, а за его освобождение борются все животные.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Кино Новости LifeStyle Голливуд LifeStyle
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